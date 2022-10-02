Эксперт спрогнозировал цены на крупы

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как могут в текущем году измениться на цены на самые популярные крупы. Гречка на российском рынке обычно стоит дороже риса, но ситкуция может измениться.

«В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн», — сказал в интервью радио Sputnik Злочевский. Но взрывного роста цен опасаться не стоит, уверен он.

По словам эксперта, подорожание риса возможно в пределах 10%. Слишком сильно подняться в цене рису не даст, в частности, хороший урожай и дешевизна гречки в этом году, полагает он.

«Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене —минимум процентов на 30», — заключил Злочевский.