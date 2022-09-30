Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров

Президент Владимир Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Но, по его словам, жители Донбасса, Херсонской области и Запорожья свой выбор сделали, и Россия его не предаст.

Киев должен с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, только таким может быть путь к миру, заявил Путин.