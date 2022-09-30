Путин потребовал вернуть домой ошибочно призванных людей

Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование должно выполняться неукоснительно, подчеркнул Путин на совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал президент.

Он отметил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации и возвращать людей домой в случае ошибки. «Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — уточнил президент.

Он обратил внимание на случаи, когда многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности.

Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.