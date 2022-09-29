Следы астероида погубившего динозавров нашли на Луне

Планетологи обнаружили в пробах лунного грунта, собранных китайским зондом «Чанъэ-5», микрочастицы стекла, чей возраст совпадает по времени с падением на Землю астероида, погубившего динозавров 65,5 миллиона лет назад, сообщил профессор университета Кэртина в Перте (Австралия) Александр Немчин.

«Мы всесторонне изучили то, как и когда сформировались обнаруженные нами микроскопические стеклянные сферы, найденные в лунном грунте. Мы обнаружили, что возраст многих из них точно совпадал с тем, когда на Землю падали особенно крупные астероиды. В их число входит и объект, оставивший кратер Чиксулуб и погубивший динозавров», — цитирует ТАСС Немчина.

Профессор и его коллеги совершили крайне необычное открытие, связывающее истории падений астероидов на Землю и Луну, в ходе анализа содержимого этих образцов лунного грунта и горных пород.

Вгутри этих проб ученые обнаружили большое число микроскопических стеклянных шариков, возникающих в природе в результате падений астероидов или других малых небесных тел.