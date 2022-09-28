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Американцев призвали немедленно покинуть Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Американцам следует воздержаться от поездок в Россию, а находящиеся на ее территории должны немедленно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном на сайте посольства США.

«Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — говорится в предупреждении.

Также дипломаты обратили внимание на то, что число коммерческих рейсов из России «крайне ограничено». «Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры», — уточняется в документе.

Также посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать силовиков на подобных акциях.

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