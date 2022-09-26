Вышел трейлер сериала «Союз Спасения. Время гнева»

Сериал «Союз Спасения. Время гнева», основанный на реальных событиях, выйдет 28 сентября в онлайн-кинотеатре Kion, а затем его покажет Первый канал.

«Союз Спасения. Время гнева» — это приквел и сиквел «Союза Спасения» в одном проекте. В сериал частично вошли материалы фильма, снятого режиссером Андреем Кравчуком («Итальянец», «Адмирал») в 2018 году.

Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из Заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.

Роли в сериале «Союз Спасения. Время гнева» исполнили актеры Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин.

В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восставлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.