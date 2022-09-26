США предостерегли Россию от применения ядерного оружия

США вступили «в прямой контакт» с Россией и заявили, что ответят на возможное применение ядерного оружия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими», — приводит РИА Новости слова Блинкена, сказанные им в эфире американского телевидения.

Западные страны придумали план на случай применения Москвой ядерного оружия на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По их словам, Запад не решится на ответный ядерный удар: «Россию накажут» с помощью обычного оружия.

У Запада на этот счет «есть много красных линий», и они, возможно, проходят не там, как это представляют себе в Москве, пояснил один из источников. Дополнительных подробностей по поводу наказания России издание не приводит.

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул он, в ход пошел ядерный шантаж. Российский лидер предупредил, пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на «весьма существенные» риски ядерной войны, но при этом подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.