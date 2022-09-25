Вирус Khosta-2 может стать опасным, как только получит возможность передаваться от человека к человеку, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В геноме всех вирусов происходят десятки мутаций в день, но за счет естественного отбора преимущество получают те, что полезны для вирусного сообщества. Так, в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 это оказалась мутация, которая позволяла ему распространяться от человека к человеку и в результате занять всю планету.

«Поэтому что будет с "хостой" <...> никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций. Поэтому если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока нет», — сказал РИА Новости Жемчугов.

Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 относятся к сарбековирусам — подкатегории коронавирусов. Их обнаружили в 2020 году у летучих мышей близ Сочи. Оказалось, что Khosta-2, взаимодействует с тем же входным рецептором, что и коронавирус SARS-CoV-2, причем он устойчив не только к вакцинам, но и к антителам людей, перенесших COVID-19.