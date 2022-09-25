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Аналитик объяснил бессмысленность продажи долларов

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Продавать доллары уже поздно — последний момент для этого был весной этого года, когда американская валюта стоила 120-125 рублей, считает старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

Теперь судьба доллара зависит от массы факторов, не имеющих прямой экономической подоплеки. С большой долей вероятности нужда в нем может вовсе отпасть, рассказал Блинов агентству «Прайм».

«Я не верю в идею о том, что доллары должны стоить по 200 или 300 рублей, а вот резкий обвал возможен. К этому подведет существенный ряд факторов, которые пока лежат в плоскости "теории глобального заговора". Тут вам и геополитический и энергетический кризис в Старом Свете, и возможный кризис на фондовом рынке Америки и всей Европы, и кризис на товарно-сырьевом рынке и многое другое», — пояснил эксперт.

Если же, по его словам, в западных странах примут новые санкции против «Национального Клирингового Центра» , то доллары будут просто не нужны. Рассчитываться ими не получится, а актив, в котором нельзя произвести расчеты и который потерял свои платежные свойства, не имеет стоимости.

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