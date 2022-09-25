Аналитик объяснил бессмысленность продажи долларов

Продавать доллары уже поздно — последний момент для этого был весной этого года, когда американская валюта стоила 120-125 рублей, считает старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.
Теперь судьба доллара зависит от массы факторов, не имеющих прямой экономической подоплеки. С большой долей вероятности нужда в нем может вовсе отпасть, рассказал Блинов агентству «Прайм».
«Я не верю в идею о том, что доллары должны стоить по 200 или 300 рублей, а вот резкий обвал возможен. К этому подведет существенный ряд факторов, которые пока лежат в плоскости "теории глобального заговора". Тут вам и геополитический и энергетический кризис в Старом Свете, и возможный кризис на фондовом рынке Америки и всей Европы, и кризис на товарно-сырьевом рынке и многое другое», — пояснил эксперт.
Если же, по его словам, в западных странах примут новые санкции против «Национального Клирингового Центра» , то доллары будут просто не нужны. Рассчитываться ими не получится, а актив, в котором нельзя произвести расчеты и который потерял свои платежные свойства, не имеет стоимости.
urbasikВот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.
DanilonПоддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.
M1DРамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...
shatlnkанекдот в тему:мариуполь, донецк, луганск.....сидят мирные жители в подвале, от лиха прячутся. и тут,...