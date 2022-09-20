Путин поручил изучить трофейную технику

Президент Владимир Путин поручил изучить западную военную технику, которая попадает в руки российских военных на Украине. Об этом глава государства сказал на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса.

По словам Путина, изучение иностранного оружия позволит усовершенствовать отечественное. При этом президент подчеркнул, что российская техника «эффективно противостоит западным образцам вооружения».

Путин уточнил, что за шесть месяцев 2022 года Россия поставила за рубеж военной продукции на сумму более 6 миллиардов долларов. Оборонке предстоит добиться полного импортозамещения, но при этом не снижать качество производимой техники.

«Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», — подчеркнул глава государства.