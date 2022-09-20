НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Республики Донбасса одновременно проведут референдумы

Источник:
Sibnet.ru
982 15
Фото: © Sibnet.ru

Референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России в качестве субъекта федерации пройдут одновременно 23-27 сентября. Соответствующие решения приняты Народными советами республик.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав федерации как можно быстрее.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей»,— написал Пушилин в своем телеграм-канале.

На референдумы планируется вынести следующий вопрос: «Вы за вхождение республики в состав России на правах субъекта России?». Результаты референдума будут определены в течение пяти дней после завершения голосования.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой в случае проведения референдумов на территории регионов, которые контролируются российской армией.

Тема: Военная операция на Украине
Путин поручил изучить трофейную технику
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации
Украина представит ООН механизм для выплаты репараций Россией
Экс-глава МИД Румынии предложил разделить Украину
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
54
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
40
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
35
США разозлила низкая эффективность санкций против России
31
Украинская ракета ударила по Херсонской администрации