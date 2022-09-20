Республики Донбасса одновременно проведут референдумы

Референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России в качестве субъекта федерации пройдут одновременно 23-27 сентября. Соответствующие решения приняты Народными советами республик.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав федерации как можно быстрее.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей»,— написал Пушилин в своем телеграм-канале.

На референдумы планируется вынести следующий вопрос: «Вы за вхождение республики в состав России на правах субъекта России?». Результаты референдума будут определены в течение пяти дней после завершения голосования.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой в случае проведения референдумов на территории регионов, которые контролируются российской армией.