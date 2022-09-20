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Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Zimin.V.G. / CC BY-SA 3.0

Актер и режиссер 56-летний Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, он снимался во многих российских фильмах и сериалах. Подробности аварии неизвестны.

«Погиб Сергей Пускепалис. Товарищ и большой актер», — написал в соцсетях журналист Антон Красовский.

На 201 километре трассы М-8 произошло столкновение грузового автомобиля и Ford Transit, по данным УМВД Ярославской области. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован.

У Пускепалиса огромная фильмография, но в основном он играл второстепенных персонажей. Он отметился в таких картинах, как «Метро» (хирург районной больницы), «Ледокол» (новый капитан ледокола), «Елки новые» (Виктор Орлов). Скоро выйдет в прокат фильм «Сердце Пармы», где он играл Полюда. 

Пускепалис выступал режиссером картины «Клинч». Также актер активно играл и ставил в театрах.

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