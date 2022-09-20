Госдума ввела в УК понятие «мобилизация» и «военное время»

Госдума приняла законопроект с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».
Инициативу подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди. Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — приводит РИА Новости содержание документа.
Также предполагается введение ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время и до 15-ти — за мародерство в период военного положения.
Кроме того, как следует из текста законопроекта, призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.
scrubs2009Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...
mosquito__2010Чувствую по зиме адекватных и думающих в Европе поприбавится.
masikiОн пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))
scrubs2009Я живу всю жизнь в своей стране, мне за тридцать, я сам выучился, сам работаю, содержу семью, плачу налоги,...