Госдума ввела в УК понятие «мобилизация» и «военное время»

Госдума приняла законопроект с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

Инициативу подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди. Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — приводит РИА Новости содержание документа.

Также предполагается введение ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время и до 15-ти — за мародерство в период военного положения.

Кроме того, как следует из текста законопроекта, призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.