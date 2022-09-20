Глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал на выставке Innofood в Сочи мясо из личинки мух черной львинки, он отметил, что россиянам надо немного изменить ментальность, чтобы привыкнуть к новому продукту.

На выставке Innofood компания Modern Food Technology представила бургеры с котлетой, которая состоит из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки (вид двукрылых), овощей и аквафабы.



«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — цитирует главу Минпромторга РБК.

Мантуров сказал, что государству стоит поддерживать технологии производства и выращивания сырья для альтернативной продукции с помощью льгот, кредитов по НИОКРам (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

«Потому что помимо ментальности нужно обеспечивать это еще и с точки зрения регуляторных механизмов», — сказал Мантуров.

