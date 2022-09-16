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Томские ученые создадут основу для косметики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Томского госуниверситета создадут вещества-основы для косметической промышленности в 2023 году, сообщает пресс-служба вуза.

Есть поверхностно-активные вещества (ПАВ), входящие в состав более чем 70% косметических средств. Большинство из них поставляли из-за рубежа. Теперь у российской косметической промышленности есть дефицит этой продукции.

«Мы готовы разработать для них линейку таких полупродуктов», – цитирует РИА Томск руководителя проекта и научного сотрудника ХФ ТГУ Регины Фахрисламовой.

Ученые ТГУ синтезируют компоненты для жидкого мыла, шампуней, и другой косметики в 2023 году. ПАВ разработают с помощью технологии с использованием микроволнового излучения. Так можно быстрее получить вещества — на это уйдет вместо 3-8 часов до 10-15 минут.

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Наука #Наука #Томск
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