Томские ученые создадут основу для косметики

Ученые Томского госуниверситета создадут вещества-основы для косметической промышленности в 2023 году, сообщает пресс-служба вуза.

Есть поверхностно-активные вещества (ПАВ), входящие в состав более чем 70% косметических средств. Большинство из них поставляли из-за рубежа. Теперь у российской косметической промышленности есть дефицит этой продукции.

«Мы готовы разработать для них линейку таких полупродуктов», – цитирует РИА Томск руководителя проекта и научного сотрудника ХФ ТГУ Регины Фахрисламовой.

Ученые ТГУ синтезируют компоненты для жидкого мыла, шампуней, и другой косметики в 2023 году. ПАВ разработают с помощью технологии с использованием микроволнового излучения. Так можно быстрее получить вещества — на это уйдет вместо 3-8 часов до 10-15 минут.