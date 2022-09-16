Трубопровод «Сила Сибири — 2» в Китай может заменить России для экспорта газа «Северный поток — 2», нацеленный на Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак

«Ну, фактически — да», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», может ли газопровод «Сила Сибири — 2» стать заменой «Северного потока — 2».

Новак напомнил, что проект «Сила Сибири — 2» обсуждается «на мощность 50 миллиардов» кубометров газа, так же как и «Северный поток — 2».

Новак ранее отмечал, что Россия ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2» в ближайшее время. По его словам, сегодня идет увеличение потребления как сжиженного природного газа, так и трубопроводного.

Запуск в строй «Северного потока — 2» был заблокирован Германией после начала специальной военной операции на Украине.