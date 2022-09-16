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Новак нашел замену «Северному потоку» для экспорта газа

Источник:
Россия-1
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Трубопровод «Сила Сибири — 2» в Китай может заменить России для экспорта газа «Северный поток — 2», нацеленный на Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак

«Ну, фактически — да», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», может ли газопровод «Сила Сибири — 2» стать заменой «Северного потока — 2».

Новак напомнил, что проект «Сила Сибири — 2» обсуждается «на мощность 50 миллиардов» кубометров газа, так же как и «Северный поток — 2».

Новак ранее отмечал, что Россия ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2» в ближайшее время. По его словам, сегодня идет увеличение потребления как сжиженного природного газа, так и трубопроводного.

Запуск в строй «Северного потока — 2» был заблокирован Германией       после начала специальной военной операции на Украине.

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Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?