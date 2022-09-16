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Раскрыты подробности нового шоу с Лейсян Утяшевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Шоу «Наследники и самозванцы» начали снимать для канала ТВ-3, проект станет альтернативой «Последнего героя», сообщила пресс-служба телеканала.

Реалити «Наследники и самозванцы» объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов. В нем 18 звездных участников поселятся в роскошном замке в Подмосковье, созданного в стиле старинных английских особняков.

Участникам предстоит пройти испытания на выносливость и смекалку, бросить вызов своим страхам и выстроить сложную психологическую игру с другими участниками, чтобы побороться за главный приз размером 5 миллионов рублей.

В каждой серии игроки будут проходить командные соревнования, а в конце собираться за круглым столом, чтобы выгнать одного из участников. В финале останется лишь один победитель, который и заберет главный приз.

Имена участников пока держатся в секрете. Вести реалити-шоу будет Лейсян Утяшева. На ТВ-3 проект покажут осенью.

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