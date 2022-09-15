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Путин и президент Ирана посмеялись над США

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин с иронией оценил политику США в ходе встречи с лидером Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Раиси в рамках переговоров с российским лидером отметил, что США нарушают все обязательства, взятые в ходе переговоров. Кроме этого, свои обещания не выполняет Евросоюз, который находится в пассивной ситуации и фактически подчиняется Белому дому.

«Хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», — с юмором прокомментировал американскую внешнюю политику Путин, после чего оба лидера посмеялись и продолжили переговоры.

Ранее Путин прилетел в Самарканд. Впервые за три года он лично примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что российский президент проведет двухсторонние переговоры с шестью зарубежными лидерами.

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Политика #Мир #Россия
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