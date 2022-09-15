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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия обозначила для США «красную черту»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

США в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, в этом случае Россия оставляет право защищать собственную территорию всеми доступными средствами. Она также отметила, что поставки украинской армии вооружений «коллективным Западом» лишь продляют конфликт.

«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

В качестве примера Захарова сравнила возможные поставки ракет большей дальности Украине с размещением в Европе наземных ракет, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Россия в этом случае была бы вынуждена отреагировать на угрозу.

«Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений», — отметила представитель МИД.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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