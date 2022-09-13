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Россияне назвали любимые ушедшие бренды

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне в ходе опроса назвали зарубежные бренды, об уходе которых с российского рынка они больше всего жалеют. Наибольшей потерей респонденты посчитали IKEA — этот вариант выбрали 27,2% опрошенных.

Среди прочих брендов у россиян вызвал сожаление уход Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%), Coca-Cola (15,3%), H&M (14,9%), Nike (14,4%), McDonald's (8,9%), следует из исследования онлайн-платформы Webbankir.

Исследование также показало, что наиболее ощутимыми для россиян стали потери зарубежных товаров в таких группах, как автомобили и запчасти к ним (36,8%), лекарства (28,4%), бытовая техника и электроника (22,3%).

При этом 44,1% респондентов вовсе не жалеют о прекращении работы в России зарубежных компаний. Порядка 83% опрошенных не испытывают дефицита тех или иных товаров из-за ухода иностранных брендов.

Кроме этого, 77% респондентов отметили, что в результате ухода зарубежных компаний с отечественного рынка стали чаще покупать товары российского производства.

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

"украинские учителя, согласившиеся преподавать по российской программе"