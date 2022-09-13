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ВКС России получат к концу года первые строевые Су-57

Источник:
ТАСС
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Авиазавод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) до конца года передаст Воздушно-космическим силам России истребители пятого поколения Су-57, а также первую партию истребителей Су-35С в рамках четвертого контракта, сообщает

Истребители Су-35С поколения «4++», построенные в рамках третьего контракта с Минобороны РФ, были отправлены из Комсомольска-на-Амуре в войска.

«В 2022 году завод передаст Министерству обороны РФ и первые машины Су-35С по следующему, четвертому контракту. Одновременно в этом году продолжится поставка в ВКС России и истребителей пятого поколения Су-57. Машины плана 2022 года уже проходят отработку на летно-испытательной станции завода», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Как отметил директор филиала ПАО "ОАК" КнААЗ им. Ю. А. Гагарина Александр Пекарш, сегодня самолет Су-35С является ключевым продуктом завода. «Это один из лучших самолетов в мире. Он имеет большой потенциал, и его строительство на нашем заводе продолжится и в дальнейшем», — сказал он.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Самолет имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и «воздух-поверхность», включая высокоточное.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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