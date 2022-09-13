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Россия построит флот для Севморпути

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Россия должна построить 75-80 различных судов ледового класса для Северного морского пути СМП, сообщил директор госкорпорации «Росатом» (оператор СМП) Алексей Лихачев.

По его словам Начало уже положено — в частности, два арктических газовоза для проекта «Арктик СПГ — 2» будут готовы к сдаче в ближайшее время.

Помимо строительства флота необходимо уже сейчас укреплять транспортную инфраструктуру Севморпути не только на западе, но и на востоке. Скорость движения транспортных судов предполагается довести до 10 узлов, за сутки они должны преодолевать около 456 километров, приводит «Российская газета» слова Лихачева.

В инфраструктуру самой северной морской транспортной артерии в ближайшие 13 лет предполагается вложить около 1,8 триллиона рублей.

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)