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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина заявила о задержании российских учителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Учителя из России задержаны на покинутых российскими войсками территориях Украины, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Им грозят серьезные тюремные сроки.

Учителей будут судить по статье 438 Уголовного кодекса Украины, сказала Верещук интернет-газете «Страна». Санкции по ней предусматривают до 12 лет лишения свободы.

«Как пленных их никто не будет рассматривать, потому что они не комбатанты, Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных», — уточнила она.

По словам вице-премьера, украинские учителя, согласившиеся преподавать по российской программе, будут отвечать перед законом за коллаборационную деятельность. То есть им грозит до 15 лет лишения свободы.

Верещук не назвала ни число задержанных учителей, ни конкретные регионы. Некоторые СМИ написали, что речь идет о Харьковской области.

«В регионе не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности», — сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к Министерству просвещения.

Минобороны РФ сообщало 10 сентября, что провело в районах Бакалеи и Изюма Харьковской области операцию «по свертыванию и организованной переброске» войск на территорию Донецкой народной республики.

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