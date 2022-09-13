Объявлены победители премии «Эмми‑2022»

HBO и Apple TV+ получили премию в номинациях за лучшие сериалы, среди лучших актеров и актрис — Зендея из «Эйфории» и Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара».

Премия «Эмми» — 2022» состоялась 12 сентября в Лос-Анджелесе. Награду получили три сериала: «Наследники» от HBO, как лучший драматический сериал, «Тед Лассо» (Apple TV+) в номинации «Лучший драматический сериал» и «Белый лотос» «HBO», как лучший мини-сериал.

Лучшими актерами и актрисами в драматический проектах стали Зендея за «Эйфорию», Ли Джон-джэ за «Игру в кальмара», Мэттью Макфэдиен (второй план) в «Наследниках», Джулия Гарнер (второй план) в «Озарке».

Лучшими в комедиях стали Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Бретт Гольдштейн («Тед Лассо»), Джин Смарт («Хитрости»), Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»).

За мини-сериалы «Эмми» получили Майкл Китон («Ломка»), Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»), Аманда Сайфред («Выбывшая»), Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).