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Армения и Азербайджан устроили перестрелку на границе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Вооруженные силы Армении и Азербайджана в ночь на вторник устроили перестрелку. В результате есть погибшие и раненые.

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Вооруженных сил Азербайджана 13 сентября в 00:05 городов Горис, Сотк и Джермук, где расположены позиции армянских ВС. По данным ведомства, в ходе обстрела Азербайджан использует артиллерию, крупнокалиберное и стрелковое оружие, беспилотники.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь заявило о диверсии Вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. Армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанской армии и обстреляли позиции из разного вооружения, в том числе минометов.

Обе стороны сообщили, что есть погибшие и раненые, их количество уточняется. Также есть потери в боевой технике.

Официальный Ереван попросит помощи у России, ОДКБ и ООН. Армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми.

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