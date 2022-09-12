США разработают правила поведения в космосе

Администрация США ведет работу над подготовкой правил использования космического пространства, сообщила вице-президент США Камала Харрис.

«На данное время существует мало правил, которые позволили бы обеспечить безопасную, эффективную и устойчивую деятельность в космическом пространстве», — отметила Харрис, выступая на заседании Национального космического совета США.

По ее словам, американская администрация разрабатывает первый набор правил для новых видов космической деятельности, консультируясь с представителями гражданского сектора, в том числе коммерческих компаний.

«Эти правила будут стимулировать инновации и обеспечат конкуренцию. Они усилят источники глобальной силы Америки, а именно способность к инновациям и производственные возможности», — подчеркнула Харрис.