Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморал

Тело Елизаветы II покинуло в воскресенье замок Балморал, где Ее Величество умерла 8 сентября, и отправилось в последний путь, во время которого миллионы подданных смогут проститься со своей королевой.

Ровно в 10:00 (12:00 мск) шесть егерей замка, где Елизавета II проводила обычно конец лета и первые недели сентября, погрузили дубовый гроб на катафалк.

Гроб покрыт королевским штандартом Шотландии, а также венком из цветов и растений, которые были собраны на территории поместья и которые любила королева — флоксы, георгины, луговик, белый вереск, сообщает «Лента.ру»

Катафалк проделает 170-километровый путь к Холирудскому дворцу в Эдинбурге. Траурный кортеж из семи автомобилей проследует через несколько населенных пунктов, включая Абердин, Данди и поселок Бэллетер на берегу реки Ди, рядом с которым расположен королевский замок.

Королеве будут отдавать последние почести главы местных советов и церквей. В общей сложности дорога займет больше пяти часов. Телевидение уже показывает, как люди за несколько часов занимают места вдоль дороги, чтобы отдать почести Ее Величеству. По прибытии в столицу Шотландии гроб поместят на ночь в тронный зал Холирудского дворца.

На следующий день в Эдинбурге траурная процессия проследует от дворца вдоль Королевской мили — центральных улиц города — к собору Святого Эгидия (Сент-Джайлса), где состоится церковная служба с участием Его Величества Карла III и первого министра Шотландии Николы Стерджен. Члены королевской семьи проведут ночь на вторник у гроба в траурном бдении по традиции, которую называют Бдением принцев.