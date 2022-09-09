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ЕС введет строгие ограничения на выдачу виз россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для граждан России. С 12 сентября привилегии останутся только для россиян, въезжающих по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам, а также для журналистов.

Все прочие россияне будут въезжать по новым правилам без послаблений — с увеличенным визовым сбором и сроком рассмотрения заявок, сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, передает финский портал Yle.

«Возможность быть туристом на территории ЕС — это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — подчеркнула Йоханссон.

Совет Европейского союза ранее утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступит в силу 12 сентября.

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