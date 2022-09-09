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Температурный рекорд установлен в Горно-Алтайске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый температурный рекорд установлен в Горно-Алтайске 7 сентября, где максимальная температура воздуха составила 36,9 градусов выше нуля, сообщил Горно-Алтайский гидрометеоцентр.

Отмечается, что в этот день по всем метеостанциям Горного Алтая обновились рекорды тепла. В жарком воздухе среднесуточные температуры оказались на 6-11 градусов выше климатической нормы.

«Наиболее жарко было в Горно-Алтайске, где максимальная температура составила +36,9 градусов, что на 5,7 градусов выше, чем было у прежнего рекордсмена, 7 сентября 1973 года», – сказано в сообщении.

Жители региона также отмечают необычную жару, которая установилась в первых числах сентября. Такая погода, комментирую они, больше характерна для самых жарких дней лета. С четверга, 8 сентября, в республике несколько похолодало – до 18-20 гарусов выше нуля.

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Жизнь #Гео #Республика Алтай
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