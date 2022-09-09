Медвежат-сирот выпустили в дикую природу Горного Алтая

Двух медвежат, оставшихся сиротами из-за браконьеров, выпустили в дикую природу Алтайского заповедника после трехмесячной реабилитации в специальном приюте, сообщила пресс-служба заповедника.

Братьев-медвежат, найденных в Ирбейском районе Красноярского края после того, как мать-медведицу малышей убили браконьеры, отпустили в дикую природу в Горном Алтае. До этого они три месяца проходили адаптацию в специальном приюте Алтайского биосферного заповедника. Там им дали клички Сюрприз и Редис.

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Из приюта к новому месту обитания малышей перевозили по Телецкому озеру на теплоходе, предварительно усыпив препаратами, чтобы снизить уровень стресса. После пробуждения и прощального угощения в виде яблок медвежата скрылись среди деревьев.

Подготовка медвежат к самостоятельной жизни в прителецкой тайге уже второй год проводится по методике Центра спасения медвежат-сирот (Тверская область).

В процессе реабилитации исключалось любое общение: время работы в вольере сводилось к минимуму, использовалась одежда без посторонних запахов и закрывающая все открытые участки тела, под запретом были мобильные телефоны и близкая стоянка транспорта.

Кормление постепенно приводилось в соответствие естественному рациону. Вначале они получали высококалорийное питание для быстрого роста. Но к сентябрю зверят постепенно перевели на растительные корма: травы, ягоды, кедровые шишки. Это все то, что они смогут самостоятельно найти в их новом доме.