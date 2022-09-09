Космонавт из Новосибирска отправилась в США для подготовки к полету

Космонавт Роскосмоса из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для прохождения предстартовой подготовки к полету на МКС на корабле Crew Dragon в Космическом центре имени Джонсона NASA, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На тренировочной сессии у экипажа Crew 5, в составе которого помимо Анны Кикиной астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката, пройдут занятия по системам корабля Crew Dragon и совещания по темам предстартовой подготовки.

В зависимости от назначенной даты старта, экипаж пятой долговременной пилотируемой миссии NASA на корабле компании SpaceX, в состав которой впервые входит российский космонавт, отправится в штат Флорида для продолжения подготовки к полету в Космическом центре имени Кеннеди NASA.

Там у Кикиной и ее коллег по экипажу запланированы занятия по предстартовой подготовке, включая отработку операций «стартового дня», а также тренировки по аварийному покиданию корабля.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5 к МКС запланирован на 3 октября 2022 года из Космического центра имени Кеннеди.

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. В 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник.

Она была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли.