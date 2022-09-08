Электротехническое оборудование будут производить на Алтае

Компания «Электрозавод» будет выпускать электротехническое оборудование в Алтайском крае, в производство планируется вложить около 1 млрд рублей, сообщает правительство региона.

Соглашение об этом компания подписала с правительством края во Владивостоке на VII Восточном экономическом форуме.

Предполагается, что производство закроет потребности энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока и займет нишу, освободившуюся в связи с уходом иностранных производителей электротехнического оборудования. Компания выпускает оборудование под брендом ERSO.

«Производство трансформаторов мы дополняем производством вторичного оборудования, устройств релейной защиты и в этой логике открываем сборочные производства по всей стране. Хотим открыть такое производство в Алтайском крае. Инвестиции составят порядка 1 миллиарда рублей», — рассказал глава компании Леонид Петухов.

Он сказал, то будет создано порядка 300 рабочих мест и пообещал, что предприятие станет экологически нейтральным, никаких выбросов во внешний мир не будет.