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Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: photo of photo by Lvova

Генеральная прокуратура подала заявление в суд Санкт-Петербурга с требованием признать блокаду Ленинграда «геноцидом советского народа», сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе в годы войны.

Следствием достоверно установлены и документально подтверждены факты целенаправленного разрушения немецко-фашистскими захватчиками Ленинграда, совершения массовых убийств мирного населения и советских военнопленных.

Генпрокуратура указала, что в ходе Нюрнбергского процесса правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана.

Тема блокады Ленинграда поднималась на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Представители СССР указывали, что за 900 дней на город сбросили более 100 тысяч бомб, были выпущены более 150 тысяч артиллерийских снарядов. Во время блокады погибли более 670 тысяч человек.

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