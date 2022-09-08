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Настя Ивлеева ушла в «Монастырь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Блогер Настя Ивлеева исполнила главную роль в драмеди-сериале «Монастырь», который снял режиссер Александр Молочников для «Кинопоиска».

Ивлеева играет девушку Машу — живущую за чужой счет тусовщицу. Однажды в Эмиратах она попадает в ночной клуб вместе с женой миллиардера, и вечеринка выходит из-под контроля. Маше грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Героиня решает бежать в Россию и укрывается в стенах монастыря.

Вместе с Настей Ивлеевой в сериале играют Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова, сообщается на сайте «Кинопоиска».

Съемки сериала «Монастырь» проходили в Вологодской области. Точная дата премьеры проекта не сообщается, впервые его покажут на первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября.

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Топ комментариев

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит