Настя Ивлеева ушла в «Монастырь»

Блогер Настя Ивлеева исполнила главную роль в драмеди-сериале «Монастырь», который снял режиссер Александр Молочников для «Кинопоиска».

Ивлеева играет девушку Машу — живущую за чужой счет тусовщицу. Однажды в Эмиратах она попадает в ночной клуб вместе с женой миллиардера, и вечеринка выходит из-под контроля. Маше грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Героиня решает бежать в Россию и укрывается в стенах монастыря.

Вместе с Настей Ивлеевой в сериале играют Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова, сообщается на сайте «Кинопоиска».

Съемки сериала «Монастырь» проходили в Вологодской области. Точная дата премьеры проекта не сообщается, впервые его покажут на первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября.