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Кадыров отправил элитные чеченские части на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции бойцов четырех элитных чеченских спецподразделений.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа - воины четырех элитных специальных подразделений», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Это полк «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, батальон «Юг», ОМОН «Ахмат-Грозный», полк полиции по охране объектов нефтегазового комплекса республики. Все эти части входят в состав Росгвардии. «В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи», — отметил глава Чечни.

По его словам, для большинства бойцов это не первая отправка в Донбасс. «С самого начала спецоперации чеченские подразделения принимают в ней активное участие, выполняют возложенные на них командованием функции», — обратил внимание Кадыров.

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жизнилюб

пусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать

Disobedient

Гросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?