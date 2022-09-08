Кадыров отправил элитные чеченские части на Украину

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции бойцов четырех элитных чеченских спецподразделений.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа - воины четырех элитных специальных подразделений», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Это полк «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, батальон «Юг», ОМОН «Ахмат-Грозный», полк полиции по охране объектов нефтегазового комплекса республики. Все эти части входят в состав Росгвардии. «В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи», — отметил глава Чечни.

По его словам, для большинства бойцов это не первая отправка в Донбасс. «С самого начала спецоперации чеченские подразделения принимают в ней активное участие, выполняют возложенные на них командованием функции», — обратил внимание Кадыров.