Экс‑премьер Италии заявил о невозможности победы над Россией

Лидер «Движения "5 звезд"», экс-премьер Италии Джузеппе Конте признал, что военная победа над Россией маловероятна, а санкции против нее не работают.

«Кто-то полагал, что российская экономика будет на коленях, <…>, но это от незнания, как структурирована российская экономика. Тем не менее считаю, что санкции нужно сохранять, это для Европы принципиальный вопрос», — цитирует ТАСС Конте.

Он сказал, что «Движение» безоговорочно осуждает действия России на Украине, которые «нарушают любой принцип международного права» и поддержало на начальном этапе отправку оружия Киеву.

«Но если в перспективе в контексте североатлантических обязательств мне предлагается в качестве решения только опция отправки оружия, все более мощного и технологичного, что ведет к увеличению военных расходов, с этим я не согласен», — подчеркнул Конте.

По его словам, в такой позиции нет стратегического видения. «Так мы окажемся в войне на десятки лет». В итоге появится риск обострения вплоть до применения ядерного оружия, добавил он.

Конте убежден, что нужно работать над построением мира путем диалога через дипломатические решения. «В этом заключается стратегия, а не в иллюзорной победе над Россией», — заключил политик.