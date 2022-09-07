НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑премьер Италии заявил о невозможности победы над Россией

Источник:
ТАСС
1091 25

Лидер «Движения "5 звезд"», экс-премьер Италии Джузеппе Конте признал, что военная победа над Россией маловероятна, а санкции против нее не работают.

«Кто-то полагал, что российская экономика будет на коленях, <…>, но это от незнания, как структурирована российская экономика. Тем не менее считаю, что санкции нужно сохранять, это для Европы принципиальный вопрос», — цитирует ТАСС Конте.

Он сказал, что «Движение» безоговорочно осуждает действия России на Украине, которые «нарушают любой принцип международного права» и поддержало на начальном этапе отправку оружия Киеву.

«Но если в перспективе в контексте североатлантических обязательств мне предлагается в качестве решения только опция отправки оружия, все более мощного и технологичного, что ведет к увеличению военных расходов, с этим я не согласен», — подчеркнул Конте.

По его словам, в такой позиции нет стратегического видения. «Так мы окажемся в войне на десятки лет». В итоге появится риск обострения вплоть до применения ядерного оружия, добавил он.

Конте убежден, что нужно работать над построением мира путем диалога через дипломатические решения. «В этом заключается стратегия, а не в иллюзорной победе над Россией», — заключил политик.

Тема: Военная операция на Украине
МАГАТЭ отказалось называть виновника обстрелов ЗАЭС
Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили приезжать в Россию
Украинский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (25)
Картина дня
Путин рассказал о главном приобретении СВО
МАГАТЭ отказалось называть виновника обстрелов ЗАЭС
Путин указал на страну, возомнившую себя избранницей бога
Греф спрогнозировал падение российской экономики
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
45
Медведев призвал Запад «не играть со смертью»
36
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
29
Песков заявил о готовности России к разговору с Украиной