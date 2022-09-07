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Михалков решил судиться с Манским из‑за обвинений в воровстве бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Никита Михалков заявил в полицию на режиссера Виталия Манского, который сообщил о воровстве Михалковым бюджетных денег.

Манский рассказывал в интервью Ксении Собчак, что Михалков присваивает не меньше 85% денег, выделенных на проведение Московского кинофестиваля. Аргументируя свою позицию, он сказал, что на фестиваль выделяют огромные деньги, но само мероприятие остается незамеченным даже внутри России.

Михалков написал заявление в полицию на Манского. Он считает слова коллеги клеветой. Адвокат Михалкова Павел Астахов сообщил ТАСС, что уголовное дело по заявлению режиссера действительно возбуждено, при этом обвинение пока никому не предъявлено.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в России с 1935 года (он назывался тогда «Советский кинофестиваль в Москве»). Михалков с 1999 года стал президентом ММКФ, с того же времени мероприятие стало ежегодным.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

pepelmetal

Нато: мы ни на метр не продвинимся к границам России

pepelmetal

Теперь входит, что тут такого?