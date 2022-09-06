Эрдоган обвинил Евросоюз в провоцировании газового кризиса

Энергетический кризис в Европе стал следствием санкций и отношения ЕС к России и Европу зимой ждут серьезные проблемы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Конечно, Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к [президенту России Владимиру] Путину, применение санкций и, конечно, ответ на них: «Если вы так делаете, то и я так сделаю», — цитирует РБК Эрдогана. Он также выразил мнение, что Европу зимой ждут серьезные проблемы. В Турции, по словам Эрдогана, подобной ситуации нет.

Энергетический кризис в ЕС начался на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине — ограничения затронули энергетический сектор. За этим последовало снижение, а позже и полное прекращение прокачки по «Северному потоку», рост цен на газ, нефть и электричество и рекордная инфляция.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел санкции в отношении импорта нефти и угля из России, а также задумался о снижении зависимости от российского газа. При этом Брюссель не смог согласовать эмбарго на него, поскольку против этого выступила Венгрия, а Германия заключила, что пока не сможет без него обойтись.

Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки.