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Эрдоган обвинил Евросоюз в провоцировании газового кризиса

Источник:
РБК
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Энергетический кризис в Европе стал следствием санкций и отношения ЕС к России и Европу зимой ждут серьезные проблемы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Конечно, Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к [президенту России Владимиру] Путину, применение санкций и, конечно, ответ на них: «Если вы так делаете, то и я так сделаю», — цитирует РБК Эрдогана. Он также выразил мнение, что Европу зимой ждут серьезные проблемы. В Турции, по словам Эрдогана, подобной ситуации нет.

Энергетический кризис в ЕС начался на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине — ограничения затронули энергетический сектор. За этим последовало снижение, а позже и полное прекращение прокачки по «Северному потоку», рост цен на газ, нефть и электричество и рекордная инфляция.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел санкции в отношении импорта нефти и угля из России, а также задумался о снижении зависимости от российского газа. При этом Брюссель не смог согласовать эмбарго на него, поскольку против этого выступила Венгрия, а Германия заключила, что пока не сможет без него обойтись.

Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?