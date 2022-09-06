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Фильм «Озеро детства» с Харатьяном и Михайловым сняли в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Михайлов и Дмитрий Харатьян снялись в забайкальском фильме по рассказу «О Митьке, его озере и деде Пантелее» Дмитрия Головина, сообщила пресс-служба Минукульта региона.

Александр Михайлов сыграл деда Пантелея, роль Харатьяна неизвестна. Других персонажей сыграли актеры и актрисы из Забайкалья.

Съемки продолжались с 26 августа по 6 сентября на двух основных локациях – в селе Елизаветино Читинского района и озере Болванка. Часть сцен снята на улицах Читы и в аэропорту.

Съемки дополнительных эпизодов будут организованы в Москве. Премьера фильма планируется во время проведения X Забайкальского международного кинофестиваля.

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Культгид #Кинематограф #Забайкалье
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