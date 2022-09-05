Новая «железная леди» Лиз Трасс. СПРАВКА

Новым премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии станет глава МИД Лиз Трасс. К исполнению обязанностей она приступит с 6 сентября — после аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Трасс будет третьей женщиной-премьером в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Терезы Мэй (2016-2019).

Лиз Трасс было девять лет, когда она сыграла Маргарет Тэтчер в школьной постановке. В своей политической карьере новоиспеченный премьер часто подражала Тэтчер, а ее команда старалась создать Трасс имидж «новой железной леди».

Например, посетив Эстонию в декабре 2021 года, Трасс проехалась на танке с британским флагом неподалеку от российской границы. Аналогичный демарш совершила Тэтчер, посетившая ФРГ в 1986 году. Посетив Москву, Трасс сфотографировалась в меховой шапке на Красной площади — как Тэтчер.

Политическая карьера

В молодости Трасс придерживалась левых взглядов. Она даже участвовала в маршах за ядерное разоружение. Однако после учебы в Оксфорде и получения диплома она вступила в Консервативную партию — к ужасу родителей-лейбористов.

Первой ступенью на карьерной лестнице для Трасс стала работа бухгалтером в компании Shell. Кстати, ее мужем стал коллега-бухгалтер — Хью О'Лири, пара расписалась в 2000 году. Через несколько лет Трасс закрутила роман с политиком Марком Филдом, брак трещал по швам, однако супругам в итоге удалось помириться.

Местом начала ее политической карьеры в 2006 году стал муниципальный совет Гринвича. В 2010 году Трасс пробилась в парламент. Уже через два года она получила первую правительственную должность — помощника министра образования. А в 2014 году стала самой молодой женщиной-министром в истории, возглавив министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Мэри Элизабет Трасс родилась в Оксфорде в 1975 году в семье профессора математики и медсестры. Лучшим способом снять стресс политик называет выпечку — она любит сама готовить торты и булочки. Трасс неравнодушна к караоке, а ее любимая песня — I Wanna Dance With Somebody Уитни Хьюстон.

За 12 лет Лиз Трасс побывала на шести министерских должностях при трех разных премьер-министрах. Возглавивший в 2019 году Консервативную партию и правительство Борис Джонсон назначил ее министром международной торговли, а с сентября 2021 года — министром иностранных дел.

В своей предвыборной программе Трасс пообещала значительно снизить налоги и нарастить расходы на оборону. Она также собирается жестко противостоять России и Китаю на международной арене.

Самые громкие заявления и поступки

В ноябре 2021 года Трасс заявила газете The Telegraph, что трансгендерные люди не могут по закону считаться людьми другого пола без медицинского освидетельствования. После этого ее обвинили в трансфобии.

30 ноября 2021 года политик отправилась в Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск и прокатилась на танке по заснеженному военному полигону. Попутно она также обвинила Москву в «злонамеренной активности».

В ходе визита в Австралию 21 января 2021 года Трасс заявила, что украинский народ окажет достойное сопротивление в случае «российской агрессии», так как в своей истории Украина уже видела вторжения: «от монголов до татар».

10 февраля 2022 года на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров спросил ее: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — ответила Трасс.

23 августа 2022 года Трасс заявила, что для противостояния президенту России Владимиру Путину готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она.