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Попытки детеныша манула топтать лапами хвост попали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирец Роман Паулов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео из Новосибирского зоопарка, где детеныш манул учится ставить лапки на хвост, как на прошлогоднем меме.

«Зима близко. Мануленок учится ставить лапки на хвостик», — написал Паулов. Прошлой зимой видео с манулом, который топчет лапками хвост, стало мемом.

Манул – редкое животное, находящееся на грани исчезновения. Он внесен в Красную книгу РФ. В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Тыве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.

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