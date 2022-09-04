Школа сгорела в высокогорном селе Алтая

Средняя школа загорелась в воскресенье, 4 сентября, в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района Республики Алтай, сообщило МЧС региона.

Судя по видео, распространяемому в социальных сетях, деревянное здание постройки 1987 года сгорело практически полностью. На момент возгорания людей в здании не было, погибших и пострадавших нет, причина пожар устанавливается.

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов рассказал, что Олег Хорохордин поручил Министерству образования и науки региона и администрации района принять исчерпывающие меры для того, чтобы учебный год для детей продолжился в штатном режиме .

Уточняется, что в 2023 году в школе был запланирован капремонт по программе «Модернизация школьных систем образования».

Всего в селе в двух школах (начальной и средней) обучается 130 детей, из них в средней – 57. Для продолжения учебного года сейчас рассматривается вариант задействования зданий начальной школы и досугового центра.