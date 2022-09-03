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Программу параллельного импорта продлили

Источник:
Sibnet.ru
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Программа параллельного импорта, позволяющая ввозить в Россию отдельные товары без согласия правообладателя, будет продлена. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Продлен и параллельный импорт, и порядок декларирования ввозимой продукции, упрощения таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — сказал Решетников.

В настоящее время механизм параллельного импорта действует до конца 2022 года. Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба заявляла о целесообразности введения параллельного импорта на постоянной основе.

Закон о параллельном импорте действует в России с 28 июня. Он освободил бизнесменов от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности за фактические нарушение положения о защите исключительных прав. 

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karuto

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number10

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