Программу параллельного импорта продлили

Программа параллельного импорта, позволяющая ввозить в Россию отдельные товары без согласия правообладателя, будет продлена. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Продлен и параллельный импорт, и порядок декларирования ввозимой продукции, упрощения таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — сказал Решетников.
В настоящее время механизм параллельного импорта действует до конца 2022 года. Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба заявляла о целесообразности введения параллельного импорта на постоянной основе.
Закон о параллельном импорте действует в России с 28 июня. Он освободил бизнесменов от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности за фактические нарушение положения о защите исключительных прав.
karutoБлаженны скачущие ибо они доскутся.
Asd10Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))
mosquito__2010А ему так стыдно было, так стыдно.
number10Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...