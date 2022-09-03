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Синий цвет гаджетов ускорил старение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tiger Girl / Attribution License

Чрезмерное воздействие синего света, который мы получаем от экранов телевизоров, ноутбуков и телефонов, способно ускорить старение организма, выяснили ученые.

Эксперимент показал, что уровни специфических метаболитов, которые необходимы для правильной работы клеток, изменяются под воздействием синего света.

Ученые проводили исследования над плодовыми мушками — дрозофилами, однако эти метаболиты выполняют ту же функцию в человеческом организме, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Frontiers in Aging.

Так, под воздействием синего света у мушек количество метаболита сукцината повышалось, а уровни глутамата снижались. Сукцинат необходим для функционирования и роста клетки, а глуматат отвечает за связь между нейронами.

Изменения могут означать, что клетки под воздействием синего света работают не в оптимальном режиме, это может вызвать их преждевременную гибель. Избегание воздействия синего света может быть хорошей стратегией против старения.

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karuto

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Asd10

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number10

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