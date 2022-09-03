Россия ограничит экспорт макулатуры

Россия вводит квоты на экспорт макулатуры, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать до 3 декабря 2022 года, квота составит 30 тысяч тонн.

Решение правительства касается регенерируемых бумаги и картона. Квотирование экспорта макулатуры позволит обеспечить сдерживание цены на внутреннем рынке, полагают чиновники.

Объем квот распределят между участниками внешнеторговой деятельности — пропорционально объемам макулатуры, вывезенным с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Квота касается только промышленных поставок и не затрагивает вывоз физическими лицами для личного пользования. Кроме того, квота не касается макулатуры, вывозимой в республики Донбасса, Абхазию и Южную Осетию.