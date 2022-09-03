НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия ограничит экспорт макулатуры

Источник:
ТАСС
449 3
Фото: © Sibnet.ru

Россия вводит квоты на экспорт макулатуры, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать до 3 декабря 2022 года, квота составит 30 тысяч тонн.

Решение правительства касается регенерируемых бумаги и картона. Квотирование экспорта макулатуры позволит обеспечить сдерживание цены на внутреннем рынке, полагают чиновники.

Объем квот распределят между участниками внешнеторговой деятельности — пропорционально объемам макулатуры, вывезенным с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Квота касается только промышленных поставок и не затрагивает вывоз физическими лицами для личного пользования. Кроме того, квота не касается макулатуры, вывозимой в республики Донбасса, Абхазию и Южную Осетию.

Еще по теме
Electrolux покинет российский рынок
Новый компьютерный бренд появится в России
Почта России запустила доставку лекарств
Продажи китайских телевизоров резко выросли в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (3)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

number10

Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...

Qprovessional

и сколько стоимость выйдет такого танкера? за такую сумму он никому не нужен

Alhazred

Ему не понять. Для него польские паны это норма.