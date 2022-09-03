НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Запад установит предельную цену российской нефти

Источник:
Sibnet.ru
630 6
Фото: © Sibnet.ru

Министры финансов стран G7 договорились о введении предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов на международных рынках, сообщается на сайте министерства финансов ФРГ.

Сам уровень ценового потолка пока не называется, его рассчитают позднее. Основным механизмом влияния на цены для Запада станет регулирование транспортных и страховых услуг.

«Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене, которая определяется широкой коалицией стран, придерживающихся и реализующих ценовой предел», — говорится в заявлении.

Представители G7 утверждают, что ограничение цены на российскую нефть поможет снизить давление в целом на мировые нефтяные цены. Одновременно они призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу.

Кремль ранее заявил, что Россия прекратит продавать нефть странам, которые вводят ценовые ограничения на российские энергетические ресурсы. Москва считает, что введение ограничений приведет к дестабилизации мирового нефтяного рынка.

Еще по теме
«Газпром» полностью остановил «Северный поток»
Лидеры G7 предложили запрет морской перевозки российской нефти
Германия отвергла возможность прекращения импорта газа из России
Россия ответит на потолок цен прекращением поставок нефти
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
126
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
58
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории