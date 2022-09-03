Запад установит предельную цену российской нефти

Министры финансов стран G7 договорились о введении предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов на международных рынках, сообщается на сайте министерства финансов ФРГ.

Сам уровень ценового потолка пока не называется, его рассчитают позднее. Основным механизмом влияния на цены для Запада станет регулирование транспортных и страховых услуг.

«Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене, которая определяется широкой коалицией стран, придерживающихся и реализующих ценовой предел», — говорится в заявлении.

Представители G7 утверждают, что ограничение цены на российскую нефть поможет снизить давление в целом на мировые нефтяные цены. Одновременно они призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу.

Кремль ранее заявил, что Россия прекратит продавать нефть странам, которые вводят ценовые ограничения на российские энергетические ресурсы. Москва считает, что введение ограничений приведет к дестабилизации мирового нефтяного рынка.