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Покушение на вице‑президента Аргентины попало на видео

Источник:
РИА Новости
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Неизвестный в Буэнос-Айресе попытался застрелить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, но пистолет дал осечку.

Инцидент произошел накануне, когда Киршнер вышла из машины и направлялась домой через толпу сторонников. В результате нападения она не пострадала — оружие было заряжено, но дало осечку. Преступника задержали, приводит РИА Новости сообщение аргентинских СМИ.

На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет.


Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Ранее прокурор запросил 12 лет тюрьмы для Кристины Киршнер по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.

Она отрицает обвинения и еще в 2019 году связывала этот процесс с попытками переизбраться на новый срок.

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