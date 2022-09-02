МАГАТЭ оставит наблюдателей на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организует постоянное присутствие на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси приехала на ЗАЭС. Эксперты должны были оценить физический ущерб, нанесенный АЭС, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта.

«Мы завершаем долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что закончил первый осмотр основных областей, которые мы хотели увидеть в рамках первого посещения объекта. Разумеется, еще многое предстоит сделать. Моя команда остается. И что более важно — мы устанавливаем здесь постоянное присутствие МАГАТЭ», — цитирует ТАСС Гросси.

По его словам, эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше. Жители Энергодара вручили Гросси обращение, под которым стояло более 20 тысяч подписей, с призывом остановить провокации Украины в отношении АЭС. Они передали главе МАГАТЭ материалы, касающиеся обстрелов города со стороны ВСУ

Российские военные взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в марте. С начала августа электростанция регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.