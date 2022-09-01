США помогли Украине с планированием контрнаступления

США в ходе подготовки к украинскому контрнаступлению призвали Киев ограничить операцию как по целям, так и по географии, чтобы избежать чрезмерного затягивания и увязания на нескольких фронтах, сообщает CNN со ссылкой на американские и украинские военные источники.

Военные специалисты из США помогли украинскому командованию понять, какие силы им необходимо собрать, чтобы добиться успеха, рассказали источники. Первоначально Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления , но затем сузил свою миссию на юге, в Херсонской области, отметили собеседники телеканала.

«Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям», — сказал бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Официальные лица США говорят, о паритете между украинскими и российскими силами. Но они не решаются назвать украинскую операцию, в Херсонской области, настоящим «контрнаступлением».

Вопрос о том, насколько успешно Украина сможет вернуть утраченные территории, остается открытым, сообщили CNN источники, знакомые с последними разведданными.