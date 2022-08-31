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«Терминатор» оказался устойчив к попаданию Javelin

Источник:
РИА Новости
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Фото: Dmitriy Fomin from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживает попадание ракеты американского противотанкового комплекса Javelin, сообщил РИА Новости источник.

«Опыт боевых действий показывает, что БМПТ "Терминатор" за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК, а также других противотанковых комплексов и гранатометов производства НАТО Javelin. После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты

БМПТ «Терминатор» поступили на вооружение в России в 2018 году. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового танковым пулеметом Калашникова.

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